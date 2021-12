Akana but djene spreminena pe aso bozhiko, jekh prazniko keda but familije magena te cedenpe ki kupa.

Amen djeljam ko nesave roma save so prosinena anglo ducane ano Malmö te Pucha ljen sar on nakhena akana ko akava baro shudripe thaj dalji on kadjan chere ki Rumunija telo avutno prazniko.