O Meribe tano jek taro tabu teme, phare i te kerolpe lafi odole tematar, ama isto nasti te chivolpe lafija doborom lokheste, odola emocie so ki amende pojavinenape keda nasalaja nekas ko meribe.

So shaj manus te kerol ako arakhipe ki odoja situacija, keda isile odola emocije, keda nekoj nekas so but mangela nasavilen ko meribe.