Scania stoppar tillverkningen av lastbilar igen

Lastbilstillverkaren Scania stoppar produktionen under flera dagar på grund av bristen på komponenter. Hur många dagar det är varierar mellan olika fabriker, enligt företaget.

Michael Lyngsie, klubbordförande för Verkstadsklubben på Scania, säger att vi kommer stå still i större delen av verksamheten under mellandagarna och stora delar under vecka 1 också, så det är ett stort stopp här kring jul.