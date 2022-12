Schimpanserna öppnade själva fönstren – sköts när de försökte rymma

– Det har varit väldigt mycket öppna fönster från byggnaden, och det är där när djuret varit på väg ut som vi har skjutit och då har Santino och Manda trillat in. Sedan har de förflyttat sig lite, så de har ju tagit sig vidare men där har vi inte kunnat se in, säger VD Sandra Wilke.

Hur kommer det sig att det varit så många öppna fönster?

– Schimpanserna har öppnat fönstren.

Är det det som är huvudorsaken till att de tog sig ut från början?

– Det är också en dörr som de har öppnat.

Totalt fyra schimpanser är döda, Linda, Torsten, Santino och Manda. Även Selma sköts men överlevde.

– Hon var på väg ut genom ett fönster och för att säkra för mänskligt liv så sköt vi, utanför byggnaden, säger Sandra Wilke.

Sandra Wilke säger att de har misslyckats och att de ska utreda på vilket sätt de har brustit. Men hon försvarar ändå beslutet att skjuta schimpanserna.

– Ja, vi gör bedömningen och jag är trygg med den bedömning vi har gjort, när de kommer ut i parken så är det en livsfara för människor. Det är inte många sekunder de behöver för att ta sig ut från parken. Så det är en fara människor i parken men också för samhället runtomkring, säger Sandra Wilke.

Två schimpanser är oskadda. Så här säger Sandra Wilke om hur det gick till att få in dom i hägnet.

– Under natten så gjorde vi stora framsteg i vårt arbete och vi kunde säkra en stor del av byggnaden för våra djurvårdare att gå in. Schimpanserna var fortfarande lösa så att de hade möjlighet att ta sig ur byggnaden, men just det här området som de gick in i var de säkra i.

– Från det här området så kunde de också ta sig till en säker korridor så att de kunde vara i kontakt med schimpanserna vid galler. Så då kunde de ge dem mat och varm dryck och filtar och bara vara nära och det tror jag var en otrolig trygghet både för schimpanserna och för våra djurvårdare.

Furuviksparken utreds för brott av polisen och parken har fått mycket kritik. Något som Sandra Wilke har förståelse för.

– Jag har full förståelse för att folk är både arga och upprörda och ledsna och besvikna på oss, säger Sandra Wilke.