Den religiösa sekten The Ahmadi religion of peace and light drev minst tre företag för att deras medlemmar skulle få komma till Sverige, bland annat en restaurang i centrala Örebro. Det framkommer i beslut från Migrationsverket. Myndighetens bedömning var att företagen var oseriösa och enbart startats för att sektmedlemmar och deras familjer skulle få uppehållsstatus i Sverige.

Lönen som medlemmarna skulle få var precis över den gräns som finns vid arbetskraftsinvandring men nästan inga pengar betalades ut.

Medlemmarna själva hävdar att anställningarna varit äkta och att Migrationsverkets uppfattning är ogrundad.