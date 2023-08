Selahetin: Skliarav e chavoren romani chib soske von si amaro avutnipe

O Selahetin Kruezi telal 35 bershende kerel buti sar sikljarno ki romani dajaki chib. Vov avel kotar o Kosovo andar i diz Prizeren kaj so astardas te kerel akaja buti.

Sar vi but avera djene save so sikljarena i romani chib vi vov dikhlja kaj so nane dosta sikljaribasko materia.