Sextiotre skogsbränder i länet under förra året

Totalt brann 584 hektar terräng som klassas som produktiv skogsmark eller annan trädbevuxen mark i Sverige under 2020, enligt det kategorisystem som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) använder sig av. Det kan jämföras med 986 hektar under 2019 och hela 22 400 hektar under rekordåret 2018.