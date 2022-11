Sexualbrottsmisstänkta tillåts arbeta med barn och unga på SiS

Anställda som utreds för misstänkta sexuella övergrepp mot barn och unga på Statens Institutionsstyrelse, SiS, har i flera fall fått fortsätta att arbeta med ungdomar under polisutredningen, det avslöjar P1-programmet Kaliber idag.

Lina, som egentligen heter något annat, var 18 år gammal när hon placerades på SiS.

”Bara att veta om att han går runt där på området, och jag vet om att jag är inlåst och inte kan ta mig någonstans. Det är lite panikkänslor. Det är bara obehagligt att bara veta om att han gick runt där. Alltså jag var ju rädd att han skulle komma…till mig…alltså…jag vet inte”, berättar Lina.

Lina anklagade en medelålders anställd för ett sexualbrott på ett ungdomshem i södra Sverige. Mannen ska ha tagit på henne under kläderna när hon var berusad, säger Lina. Enligt SiS flyttades mannen till en avdelning med pojkar under förundersökningen. Polisutredningen om sexualbrott lades ner i brist på bevis och till Kaliber säger mannen att han ”nekar till alla anklagelser”.



På samma ungdomshem anklagade en då 17-årig tjej en annan SiS-anställd för våldtäkt. Under polisutredningen flyttades mannen - också han i medelåldern - till andra avdelningar där han arbetade med flickor och pojkar. Han tilläts också arbeta ensam med ungdomar, enligt SIS. Polisutredningen lades ner i brist på bevis och mannen säger till Kaliber att han inte vill kommentera fallet.



Kaliber har också kunnat bekräfta att SiS agerat på samma sätt på ett annat ungdomshem i norra Sverige. Där tilläts den anställde att arbeta kvar på institutionen när han utreddes för ett sexuellt ofredande. Mannen, som var i 30-årsåldern, ska ha arbetat med pojkar under utredningen, enigt SiS. Anmälan gjordes av en då 14-årig flicka som anklagade honom för att ha tafsat på henne under en bilfärd. Utredningen lades ner för att det saknades bevis. Mannen nekade till anklagelsen och vill idag inte uttala sig till Kaliber.

”Vår bedömning här är att det är olämpligt att en arbetstagare som är misstänkt för sexuella övergrepp, och är under en pågående förundersökning, flyttas över och tillåts arbeta nära ungdomar vid en annan enhet inom SIS”, säger Marie Åberg som avdelningschef på tillsynsmyndigheten IVO, vår bedömning är att det är ett risktagande med de barnen och ungdomarnas säkerhet.

Statens Institutionsstyrelse, vars uppgift är att tvångsvårda barn och unga med psykosociala problem, håller delvis med om kritiken, enligt SiS ska man inte låta sexualbrottsmisstänkta arbeta med barn och unga när det handlar om vad myndigheten bedömer vara ett misstänkt ”allvarligt sexualbrott”.

Det vill säga att man borde ha stängt av den man som anklagades för en våldtäkt, men inte de andra två männen. Var gränsen går får avgöras från fall till fall, säger Maria Åsebrant som är institutionschef på behandlingshemmet i södra Sverige:

Bör man inte alltid stänga av personal från klientnära arbete när det gäller sexualbrottsmisstankar?

”Jag tänker att man måste se på varje enskilt fall och se de omständigheter som finns runtomkring. Jag tror tyvärr inte att det är så enkelt att man säga att man alltid eller aldrig ska göra någonting”.

Om någon tafsar väldigt länge på ett barn, ska man ta bort någon då?

”Det beror väl på vad du menar väldigt länge.”

Ja, om man tafsar lite då, säg bara tio sekunder?

”Då kanske man inte hade stängt av den personalen från arbete”, säger Maria Åsebrant.