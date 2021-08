Ett signalfel i Flen gör att tåg på sträckan Stockholm C - Malmö/Göteborg är försenade eller inställda.

Det drabbar tåg på steäckorna Stockholm C - Linköping/Nässjö/Malmö, Stockholm C - Katrineholm/Hallsberg/Göteborg/Karlstad samt Linköping - Sala via Eskilstuna.