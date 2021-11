SJ om tågkaoset – så påverkas trafiken i Sörmland

Personalbrist i samband med inkörning av ett nytt planeringssystem har gjort att SJ redan har ställt in över 300 avgångar. Och fler avgångar kommer att ställas in.

”Vi sätter in buss på alla avgångar vi behöver ställa in, just i Sörmland ser det inte ut att vara lika många indragna tåg som i andra delar av vår trafik”, säger han.