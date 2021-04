Sjung i P4 Gotlands digitala vårkör!

Hur lyssnar jag och spelar in samtidigt?

Du kan lyssna på ljudfilen på din dator, surfplatta eller en mobil samtidigt som du spelar in dig själv med en annan mobil. Använd hörlurar så att bara din röst spelas in!

Filen går inte att skicka, hur gör jag?

Stora filer kan vara ”tunga” att skicka. Om din fil inte går i väg, testa att skicka den genom att använda tjänster som Wetransfer, Sprend, Dropbox eller Google Drive. Ange p4gotland@sverigesradio.se som mottagare så laddar vi ner din fil därifrån.

När och var kan jag lyssna på kören?

Du hör slutresultatet i P4 Gotland under förmiddagen på Valborgsmässoafton, fredagen den 30 april!