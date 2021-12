Sjung i P4 Skaraborgs digitala julkör

Vill du vara med? Gör så här:

• Lyssna på musiken i ljudfilen här i dina lurar (för att musiken inte ska höras på inspelningen).

• Filma dig själv när du sjunger med din telefon, texten hittar du nedan. Du får gärna sjunga en stämma om du vill.

• Skicka filmen till: p4.skaraborg@sverigesradio.se, via MMS till 070-993 01 19 eller som ett privat meddelande i våra sociala medier. Senast söndagen den 12 december vid midnatt vill vi ha ditt bidrag.



Här är låttexten:

Jul, jul, strålande jul,

Glans över vita skogar,

Himmelens kronor med gnistrande ljus.

Glimmande bågar i alla Guds hus,

Psalm, som är sjungen från tid till tid,

Eviga längtan till ljus och frid!

Jul, jul, strålande jul,

Glans över vita skogar!



Kom, kom, signade jul!

Sänk dina vita vingar

över stridernas blod och larm,

över all suckan ur människobarm,

över de släkten som gå till ro,

över de ungas dagande bo!

Kom, kom, signade jul,

Sänk dina vita vingar!



Hur lyssnar jag och spelar in samtidigt?

Du kan lyssna på ljudfilen på din dator, surfplatta eller en mobil samtidigt som du spelar in dig själv med en annan mobil. Det är bra om du använder hörlurar så att bara din röst spelas in.



Hur vet jag om filmen kommit fram?

Om filmen inte går att skicka via mejl får du ett meddelande när du skickar den. När det gäller MMS eller våra sociala medier så kan du förutsätta att den kommit fram om du skickat den rätt. Du kan alltid be oss att skriva tillbaka så att vi fått den om du är osäker.



Filmen går inte att skicka, hur gör jag?

Stora filer kan vara ”tunga” att skicka. Om din fil inte går i väg, testa att skicka den genom att använda tjänster som Wetransfer, Sprend, Dropbox eller Google Drive. Ange p4.skaraborg@sverigesradio.se som mottagarnamn så laddar vi ner din fil därifrån.



Vi är flera som vill sjunga ihop. Kan vi skicka in ett gemensamt bidrag?

Nej, vi vill att alla sångare skickar varsitt bidrag.



Övriga frågor mejlas till p4.skaraborg@sverigesradio.se