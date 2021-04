Sjung i P4 Skaraborgs digitala vårkör

Hur lyssnar jag och spelar in samtidigt?

Du kan lyssna på ljudfilen på din dator, surfplatta eller en mobil samtidigt som de spelar in sig själva med en annan mobil. Det är bra om du använder hörlurar så att bara din röst spelas in.

Hur vet jag om filmen kommit fram?

Om filmen inte går att skicka via mejl får du ett meddelande när du skickar den. När det gäller MMS eller våra sociala medier så kan du förutsätta att den kommit fram om du skickat den rätt. Du kan alltid be oss att skriva tillbaka så att vi fått den om du är osäker.

Filmen går inte att skicka, hur gör jag?

Stora filer kan vara ”tunga” att skicka. Om din fil inte går i väg, testa att skicka den genom att använda tjänster som Wetransfer, Sprend, Dropbox eller Google Drive. Ange p4.skaraborg@sverigesradio.se som mottagarnamn så laddar vi ner din fil därifrån.

Vi är flera som vill sjunga ihop. Kan vi skicka in ett gemensamt bidrag?

Nej, vi vill att alla sångare skickar varsitt bidrag.

Övriga frågor mejlas till p4.skaraborg@sverigesradio.se