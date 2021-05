Skådespelaren Olympia Dukakis är död

”Min älskade syster, Olympia Dukakis, gick bort i morse i New York. Efter flera månaders kamp med hälsan har hon äntligen fått ro och är med sin Louis”, skriver hennes bror Apollo Dukakis på Facebook.

Olympia Dukakis är mest känd för rollen som Rose Castorini i filmen ”Mångalen” från 1987, där hon belönades med en Oscar för bästa kvinnliga biroll.

Hon spelade även mot Dolly Parton och Julia Roberts i filmen ”Blommor av stål” från 1989 och mrs Gordon i den svenska filmen ”Jerusalem” från 1996.

Vid sidan av den vita duken undervisade Dukakis i drama under mer än 15 år på New York University och var medgrundare av de två teatrarna The Charles Playhouse i Boston och The Whole Theater i New Jersey.

Olympia Dukakis var kusin till den tidigare Massachusetts-guvenören och presidentkandidaten Michael Dukakis.