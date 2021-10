Skyddade adresser avslöjas med gps-sändare

Skatteverkets uppdrag att förmedla brev och paket till personer med skyddade personuppgifter är inte säkert. Det visar en granskning i P1-programmet Kaliber. Tre skyddade kvinnors adresser avslöjades på bara någon vecka genom ett test. Kvinnorna var med på testet och en av dem, Amanda som vi kallar henne, är upprörd över hur lätt det gick att hitta henne.



- Helt sjukt. Man finner inga ord. Det är jätteobehagligt hur lätt det är att bli röjd av Skatteverket, säger Amanda.



Närmare 25 000 personer lever med skyddade personuppgifter i Sverige. Ofta handlar det om att man lever under hot från någon - och innebär att myndigheter inte får lämna ut personuppgifter som t ex adress utan tillstånd.



De som lever med skyddade personuppgifter får sin post via Skatteverkets förmedlingsuppdrag. Det var genom denna posttjänst, som Kaliber med hjälp av tre gps-sändare hittade de tre skyddade kvinnornas adresser. Men det är inte första gången som skyddade personer hittas med post som skickats genom Skatteverket.

Kalibers genomgång visar att två domar fallit de senaste fem åren, där mannen som kvinnan ska skyddas från hittat henne genom att skicka gps-sändare på det här sättet. En av dem som hittades av sitt ex är Maria, som också heter något annat:



- När jag fick gps:en var det som att allt föll samman, det var bara… nej, säger Maria.



Maria flyttade till ett nytt skyddat boende.



Beteendevetaren Shilan Caman som forskar på mäns dödliga våld mot kvinnor menar att bristen är allvarlig.



- Även om det är ovanliga händelser så är det ju väldigt allvarliga händelser, och därför behöver vi ju ha vattentäta system som då inte skapar tillfällen för våldsutövare att komma i kontakt med kvinnor som de har våldsutsatt och trakasserat, säger Shilan Caman, beteendevetare.

Peter Sävje, chef på Skatteverkets folkbokföringsavdelning, ansvarar för förmedlingsuppdraget.



- De här handlar ju då om våra säkerhetsrutiner och jag vill inte kommentera det, säger Peter Sävje chef på Skatteverkets folkbokföringsavdelning.



Han säger att Skatteverket är medveten om risken, men att problemet är svårt att lösa på grund av lagen om brevhemlighet, som innebär att man inte får öppna andras brev och paket utan lov. Men enligt en professor på Chalmers, som Kaliber talat med, går det rent tekniskt att upptäcka en påslagen gps-sändare utan att öppna ett paket.



Bör inte Skatteverket dra i nödbromsen och säga att vi får pausa posthanteringen tills vi vet hur vi ska hantera den här säkerhetsbristen som det faktiskt blir?



-Nej, jag kan inte se det som ett realistiskt alternativ. Det här är ju mängder av post och försändelser som människor har för att få vardagen att fungera, säger Peter Sävje på Skatteverket.