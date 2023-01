Det oväder med regn och blötsnö som drog in över Kalmar län under onsdagen fortsätter under natten men övergår mer till snö, enligt SMHI.

Risken för trafiksvårigheter och strömavbrott är kvar. Den orangea vädervarningen som SMHI utfärdat för nordvästra länsdelarna kvarstår till morgontimmarna.

--Besvärligast blir det i området nordväst Vimmerby, säger Linas Falk på SMHI.