Smittan ökar – nu skärps restriktionerna

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka i länet, och därför inför nu Region Blekinge nya restriktioner, det meddelade regionen under en pressträff på måndagen. De nya restriktionerna innefattar bland annat besöksförbud inom hälso- och sjukvården och rekommendationer om munskydd i kollektivtrafiken under vissa tider. De börjar gälla under måndagen och sträcker sig till sista januari 2022.