De senaste veckorna har allt fler som bor på äldreboenden smittats av covid-19. Under vecka 1 registrerades 528 smittade på äldreboenden i Sverige. Det är mer än dubbelt så många som veckan innan och tio gånger så många som två veckor innan. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

– Antal smittade nu ligger väldigt högt. Senast vi såg samma mängd smittade på äldreboenden var i början av 2021, säger Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen.

Jämfört med tidigare smittvågor är antalet personer på äldreboenden som dött med covid-19 mycket färre. Under vecka 1 har hittills 6 dödsfall med covid-19 på äldreboenden registrerats, men det finns en eftersläpning. Samma vecka för ett år sen dog 260 på äldreboenden och veckan när det var som värst under första vågen dog 400 personer.

– Det som är skillnaden nu är att de flesta är vaccinerade och har tagit dos 3. Så det vi kan se nu är att de inte blir lika sjuka som för ett år sen, säger Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen.

På Solgårdens äldreboende i Sköndal i Stockholm kom smittan in i början av pandemin. Just nu är många av personalen sjuka eller i karantän men ingen av de boende är smittade, enligt Sölvi Solberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska på boendet.

– Självklart att vi är oroliga att det ska komma in igen. Men vi har ju våra rutiner. Alla som kommer på besök ska boka besök, de ska ledsagas in i lägenheten till den boende och använda handsprit och munskydd under hela besöket. Man kan ju aldrig vara hundra att det inte kommer in men så långt vi kan försöker vi förhindra det, säger hon.