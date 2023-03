Två män i 20- och 30-årsåldern från Hultsfreds kommun har nu dömts för två fall av vapensmuggling och ett fall av försök till vapensmuggling.

Det här hände under förra året och i båda fallen ska männen smugglat in tårgasvapen in i landet.

Den ena mannen får 10 månaders fängelse, den andra får 120 timmars samhällstjänst.