Smugglin pe zukel las rekordo

Zuklengo smugling kerdjol so maj but ando Svedo, aj las rekordo kado bersh. O Tullverket ashadas tele kado bersh 259 zuklen te den ando them. Kuko bersh sas 280 zukle tele huchilde te den ando them ale kodo sas tela intrego bersh.

O tullverket dikel ke kado pangloj kaj e pandemia, kaj kamen so maj but manush zuklen, intregi zukel si palpale bishade kaj peske thema.

o nationalno bikine pe zukel chi biri sakoneske te biknel jeke zukles anda kodo keren but manush illegalnie aj keren smuggla anda kaver thema penel o Håkan Hansson katar o Tullverket.