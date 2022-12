Snön som drog in över södra Värmland under torsdagseftermiddagen håller i sig till fredagen.

Mellan en till två centimeter kom under torsdagseftermiddagen.

"Det är ungefär de här mängderna som fortsätter komma och faktiskt vidare in under kvällen, natten och säkert inledningsvis under morgondagen ", säger Erik Höjgård-Olsen, meteorolog på SMHI.