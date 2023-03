Snöovädret som drog in över Västsverige under natten har orsakat problem i trafiken på flera håll.

I södra och västra Sverige som snöovädret i kombination med starka vindar har skapat problem under morgonen. Bland annat ställdes all busstrafik in i Halland, tågtrafiken är inställd på flera i i Skåne och i Kronoberg uppmanas bilister att hålla sig hemma.