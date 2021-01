Det är stopp i tågtrafiken mellan Karlshamn och Hässleholm på grund av snöoväder.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas är enligt Trafikverket Karlskrona C, Kristianstad C, Bräkne-Hoby, Bromölla, Bergåsa, Eslöv, Hyllie, Hässleholm, Höör, Karlshamn, Lund C, Malmö C, Mörrum, Ronneby, Sölvesborg och Vinslöv.

