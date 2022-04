O dad thaj i daj osudime so zheninje pe 17 bershenge chave

Jekh pari kotar o Köping osudimej aso barnäktenskapsbrott/, kaj so meklje oljengo 17-bershengo chavo te ljelpese romnja savi soj oljese bershende, samci te oven vencime.

Akava slucaj tano unikatno, sebepi so dji akana ani Svedia na hine jekh esavki osuda kaj so hine prijava aso barnäktenskapsbrott/ bizakonito chavorengo nicaji, so andja esavko rezultati, åtal thaj fällande dom.