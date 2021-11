Solduj vaktsine shaj te ljel pes ano jekh dive

Akana delape i sezonaki vaktsina aso djene so perena telji rizikani grupa ano maskaro koljende tane vi but phure djene.

But djene na djanen so te ceren, nesave oljendar mangena te adjiceren piklji 3-to vaktsina protiv o covid-19 angljeder so ka ljen i sezonaki vaktsina aso akava bersh.