Sommartipset: Ömma scener i havet

Vågor och en fluga som surrar hörs i inledningen

Vi lämnar flugorna därhän, men håller oss vid vågorna och vattnets skvalp. Jag vill lyfta fram två filmer som berör, och scenerna jag tänker på handlar i båda fallen om att lyftas i vattnet på starkare armar och pröva sina första simtag. Musiken i bakgrunden och plaskandet kommer från filmen "Barntjuven". Den handlar om en ung karabinjär som ska ta två barn, en flicka och en pojke från ett Milano till ett barnhem. Det blir en lång tågresa, och ju längre tiden går desto mer fäst blir han vid de två syskonen. Han gör en avstickare till sina föräldrar med barnen, tar de till havet och leker med pojken, visar pojken några simtag...

"You´re in the middle of the world" säger Juan i filmen

Den andra filmen, knarkbossen och bjässen, Juan tar med Little till stranden och ut i vattnet, bär honom på sina muskulösa armar i de salta Florida-vågorna. Uppmuntrar den lille killen som inte har någon som ägnat så mycket tid åt honom tidigare. Filmen Moonlight, vann en Oscar som bästa filmen och scenen i vattnet är både öm och upplyftande.