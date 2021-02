Sonia Elvståhl & co åter etta på P4-toppen

Rösta fram till torsdag 11/2 kl. 13.00

1. Sonia Elvståhl - Äntligen Hel! 099-501 31 (2v)

2. PopJohan - Du är det finaste 099-501 32 (1v)

3. Capture- The Nights 099-501 33 (1v)

4. John Edwin & the Banjodasha Hillbillies - Why are you not with me when I need you the most 099-501 34 (4v)

5. Linus Isander - Tankar och Drömmar 099-501 35 (2v)

Utmanare

6. Tesa - Let me be 099-501 36 (utm)

Utanför listan: