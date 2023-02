Sött och salt: Så gick det för östgötarna i kvällens deltävling

Axel Schylström från Norrköping tävlade med låt nummer sex "Gorgeous" och låtskrivaren Jimmy "Joker" Thörnfeldt från Åby utanför Norrköping hade hela tre låter med, nummer ett "Where Did You Go", tre "Six Feet Under" och sju "Tattoo".

Axel Schylström tog sig inte vidare men två av låtarna som "Joker" Thörnfeldt "varit med och skrivit gick direkt till final både Loorens låt "Tattoo" som till en början fått avbrytas då scenen stormades, och Smash Into Pieces – Six Feet Under. Dessutom tog hans låt "Where Did You Go" som framfördes av Kiana sig till semifinal.