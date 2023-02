Spårfel i Flen försenar tågtrafiken

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Katrineholm C, Linköping C, Norrköping C, Flen, Hälleforsnäs, Eskilstuna C, Kvicksund, Kolbäck, Västerås C, Ransta, Sala, Stockholm C, Flemingsberg, Södertälje Syd, Gnesta, Vingåker, Hallsberg, Karlstad C, Kristinehamn, Degerfors, Arvika, Mjölby, Tranås, Nässjö C, Alvesta, Älmhult, Hässleholm, Lund C, Malmö C