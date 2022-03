Spelade Beatles i Japan - "Det var en helt annan värld"

Artisten och trubaduren Jimmie Rudolfsson har sysslat med musik sedan barnsben, även om ambitionerna var annorlunda då brinner han fortfarande för sitt musikskapande.

– När jag var liten ville jag verkligen bli rockstjärna, eller en idol för andra. Men idag har väl mina ambitioner förändrats. Jag är glad att jag får spela och kan ha det som deltidsjobb.

Hur kom det sig att du började spela musik egentligen?

– Det handlade om att jag såg musiker på TV mest, och då ville man ju liksom bli som dom, jag fick idoler kan man kanske säga?

Jimmies musikaliska influenser är många, den gemensamma nämnaren är dock att de härstammar från 60-och 70-talen.

– Det är ju framförallt band som The Rolling Stones, Simon and Garfunkel och The Beatles som har inspirerat mig. Jag har framförallt spelat i olika coverband tidigare och då har vi spelat den typen av musik.

Jag har förstått att ni också spelat utomlands?

– Ja vi spelade i Liverpool, sen var vi och spelade på en rad ställen i Japan också.

Och hur var det att spela i Japan?

– Det var fantastiskt, Japan är ju som en helt annan värld. Vi blev behandlade som rockstjärnor fastän vi bara var ett lite coverband från Sverige.

Veckans låt It should have been me är dock ingen cover, den är skriven av artisten själv och har varit ett flerårigt projekt.