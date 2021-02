Stora skillnader i extra ersättning till covidpersonal

20 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät om dom ger någon extra ersättning till vårdpersonal som arbetar med covid-patienter, och det ser olika ut i olika delar av landet.



I Dalarna får de som arbetar på covidavdelning motsvarande 5 000 kronor extra i månaden. Beslutet fattades i november och gäller tills vidare. Karin Stikå Mjöberg, hälso- och sjukvårdsdirektör i Dalarna, säger att de extra pengarna bland annat är till för att locka personal från andra delar av regionen för att avlasta de som slet tungt i våras.



– Det är tung arbetsmiljö och personalen arbetar under en väldig etisk stress och vi hade både korta och oklara planeringshorisonter, så både för att rekrytera och behålla personal tog vi det beslutet, säger hon.

11 av de 20 regioner som har svarat på Ekots enkät uppger att de har gett eller ger extra ersättning till personal som arbetar med covidsjuka, men under hur lång tid personalen har fått den extra ersättningen - och summorna varierar.



I våras fick till exempel covidpersonal i Västra Götaland 500 kronor extra per arbetspass. Och nu under vintern har personal i Östergötland fått 300 kronor extra per pass.

Andra regioner har valt att betala ut ett engångsbelopp som omfattar fler än de som arbetar med covidsjuka. I Halland fick alla regionens anställda 5 000 kronor, och Gävleborg har beslutat om ett engångsbelopp på 10 000 kronor till alla som arbetar i hälso- och sjukvården.

Men de olika ersättningarna i landets regioner väcker en känsla av orättvisa, till exempel i Västerbotten som är en av de regioner som inte betalar ut någon extra ersättning till personalen.



– Det förväntas att vi bara ska jobba på, och göra en massa extra uppgifter, utan att vi får något mer för det, säger Susanne Rauma Rönnqvist, IVA-sjuksköterska i Umeå och förtroendevald i Vårdförbundet.

Peter Olofsson (S), regionstyrelsens ordförande i Västerbotten, säger att anledningen till att man valt att inte betala ut något extra till covid-personalen är att det har varit svårt att slå fast exakt vilka som har arbetat direkt med covid-vård.



I Västerbotten har alla regionens anställda istället fått ett presentkort på 400 kronor.



– Det har varit en svår fråga, för det är väldigt många och på lite olika sätt, som har varit berörd av covidvården, säger Peter Olofsson (S).