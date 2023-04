Storbankernas sparräntor betydligt lägre

Trots att Riksbanken höjt styrräntan med 3,5 procent senaste året ger sparkonton utan bindningstid och fria uttag betydligt lägre ränta hos de fyra storbankerna, just nu mellan 1,1 och 2 procent.

De här bankernas experter talar ofta om vikten att ha en buffert på just såna här konton för oförutsedda utgifter. Exempelvis föreslår Swedbank på hemsidan två månadslöner som man bör placera på deras e-sparkonto där pengarna är lätta att komma åt: men som ger 1,1 procent i ränta. Samma sak tipsar Nordea om, deras konto ger 1,2 procent. Motsvarande konto hos andra aktörer kan ge 2,95 procent.

Arturo Arques är privatekonom på Swedbank och konstaterar apropå deras räntenivå att "det finns bättre räntor". Han säger också att om man har 50 000 kronor på deras konto så går man miste om 750 kronor per år jämfört med de bästa kontona.

– Om du nu jämför det här kontot med de allra högsta räntorna så pratar vi om den skillnaden i praktiken och då får man väga om de här 750 kronorna mot allt annat som du köper av din bank.

De senaste bankrapporterna visar just bankerna tjänar extra bra på skillnaden mellan räntorna på det de lånar ut och det vi sätter in på bankerna. Och det är inga små summor svenskarna har insatta på olika typer bankkonton: totalt drygt 2 600 miljarder just nu.

För den som vill sätta in pengar och låsa dem på längre tid finns det möjlighet att få högre räntor hos de flesta aktörer. Ett års bindningstid ger hos de fyra storbankerna mellan 3,3 och 3,85 procents ränta.