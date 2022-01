Stormen Malik drar in över Kronoberg: "Kan bli problem"

Stormen Malik drar in över Kronoberg till helgen.

"Det blir ju en stökig väderdag under lördag och söndagen för att det är ett lågtryck som ska passera här under lördagen. Ett stormlågtryck som fått namnet Malik. Redan under lördagseftermiddagen kommer det blåsa upp till hårda vindbyar och stormbyar", säger han.