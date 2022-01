Under onsdagskvällen och undrer torsdagen kan det bli hårda vindbyar i hela Stockholm län och på hela Östersjön. Upp till stormstyrka på sina håll.

SMHI har utfärdat gula varningar under natten, som upphörde vid sextiden på morgonen. Men snön, halkan och blåsten kommer att påverkar morgontrafiken, t ex dras visa busshållplatser in.