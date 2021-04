Sköterskestudenten Jana, 24: Jag ser hur människor dör

Efter att ha klarat sig relativt väl genom den första vågen av coronapandemin har Tjeckien sedan i höstas drabbats oerhört hårt av viruset. Landet leder just nu den sorgliga ligan över flest antal döda per capita i världen, och även om smittspridningen nu har vänt nedåt så är belastningen på landets intensivvårdavdelningar fortfarande extremt hög. Sjuksköterskan Jana Koslovská kallades in för att arbeta på covidavdelningen på ett av Tjeckiens största sjukhus under pågående utbildning.

– Det är tredje omgången nu som medicinstudenter kallas in för att hjälpa till i vården under coronakrisen, säger Jana Koslovská på telefon från staden Olomouc i östra Tjeckien.

Hon är 24 år och läser till specialistsjuksköterska men parallellt med studierna måste hon ta pass på intensivvårdsavdelningen på universitetssjukhuset.

– Det är som att de kastar ut oss i vattnet och så får vi bara lära oss att simma, säger Jana Koslovská.

Jana Koslovská, före och efter ett arbetspass. Foto: Privat

Coronapandemins andra och nu tredje våg har slagit skoningslöst mot Tjeckien, landet har ungefär lika många invånare som sverige och över 26 000 döda. I flera veckor nu har stenhårda restriktioner gällt i landet. Även om det har fått smittspridningen att minska så är läget fortfarande oförändrat på intensivvårdsavdelningarna, säger Jana Kosolovska, sjukhusen är fyllda till bristningsgränsen. Men det största problemet har varit personalbristen. Det utbildas tillräckligt många sjuksköterskor i Tjeckien, men villkoren i vården gör att många slutar eller flyttar utomlands.

Att konfronteras med de extrema omständigheterna på covid-avdelningarna så tidigt i yrkeslivet har varit väldigt lärorikt, men också ett brutalt uppvaknande, säger Jana Koslovská, och berättar om arbetspass då hälften av patienterna på avdelningen avled.

– Jag är utbildad för att hjälpa människor till en bättre hälsa. I dessa dagar står jag mest bredvid, hjälplös, och ser på hur människor dör, säger Jana Koslovská.