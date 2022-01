Sundsvall, Timrå och Härnösand bygger ut boenden för äldre

Kommunernas planer för platser på särskilt boende.

Örnsköldsvik: Det finns ingen åtgärdsplan för att öka antal platser.

Sollefteå: Vi har idag inte någon åtgärdsplan, men vi följer kontinuerligt behov kontra tillgång och vi underlättar och hjälper till när någon lägenhet ska tömmas.

Kramfors: Det finns ingen åtgärdsplan, eftersom det inte är något större problem med tillgång till boendeplatser.

Härnösand: Finns beslut om att ett nytt boende ska byggas med 40 platser. Klart om ca 2 år.

Utifrån höga behovet beräknas 17 tillfälliga (tillfälliga tills det nya boendet står klart) öppnas i början på 2022.

Timrå: Vi har i oktober 2021 öppnat upp en till enhet med 6 platser för korttidsvård. Man utreder just nu även möjligheten att bygga ett nytt äldreomsorgscenter med cirka 60-90 äldreboendeplatser.

Sundsvall: Kommunen har prognostiserat ett behov av ca 380 nya platser fram tom 2030. Kommunen kommer att bygga ut ett befintligt boende med ca 100 platser, preliminärt klart 2024 och en utbyggnad av ytterligare ett boende med ca 60-65 platser, preliminärt klart 2025. Behovet därefter är det inte bestämt än om hur det ska tillgodoses, genom utbyggnad av befintligt boende, på ny tomt, eller både och.

Ånge: har inte svarat på frågan men skriver: Vi har under flera år haft stor tillgång till Särskilda boendeplatser. Under 2021 minskade vi antalet platser genom att stänga ett Särskilt boende. Trots det har vi fortfarande inte kö.

(Källa: Kommunernas svar i P4 Västernorrlands enkätundersökning)

Läs mer