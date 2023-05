Under valborgskvällen ska något form av bråk ha uppstått mellan några supportrar från Kalmar FF och Hammarby. Kalmar spelade under söndagen mot Varberg och Hammarby mötte Malmö, men supportrarna ska ha stött på varandra vid Ljungbystoppet under sina hemresor.

Omständigheterna kring bråket är oklara, men polisen bekräftar att två anmälningar om misshandel har upprättats.