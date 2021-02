Svensk film vinnare på Sundancefestivalen

Vid prisutdelningen beskrev juryn modet och skickligheten i hans filmskapande, och den närvarande humanismen i en historia om rädsla och skräck, det som gjorde att "Sabaya" fick priset för bästa regi i den internationella dokumentärklassen på Sundancefestivalen.

Det här är den tredje filmen av Hogir Hirori om yazidiernas och kurdernas utsatta situation.

Efter "Flickan som räddade mitt liv", och guldbaggenominerade "The Deminer", så skildrar han den här gången några personer som försöker rädda kvinnor och flickor ur den religiösa yazidiska minoriteten från deras fångenskap hos IS - där de behandlas som slavar, och utsätts för både våld och sexuella övergrepp.

Och det här är ett filmskapande som ger helt unika insikter i krigets misär. Hiroris filmkamera följer med ända in fånglägerna för IS-medlemmar, där man spårar upp och fritar de yazidiska kvinnorna under dramatiska former. Men filmen skildrar också den ofta smärtsamma rehabiliteringen när kvinnorna blivit fria.