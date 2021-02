Svensk-iranska Maryam Moghaddam tävlar i Berlin

Maryam Moghaddam har levt och arbetat som skådespelare i Sverige i många år, bland annat på teaterscenerna i Göteborg. Numera bor hon i Tehran.

Filmen handlar om livet efter ett dödsstraff för de närstående.

"Ballad of a white cow" är den första spelfilmen som Maryam Moghaddam och hennes man Behtash Sanaeeha har regisserat och skrivit tillsammans.

I centrum står Mina, som får reda på att hennes man dömts till döden för ett brott han inte har begått. Hon försöker få ihop vardagen, när en okänd man dyker upp och vill hjälpa till.



– Filmen handlar om livet efter ett dödsstraff för de närstående. Och även hur det påverkar samhället, först och främst, berättar Maryam Moghaddam.



Även om paret har gjort film ihop tidigare, var det annorlunda att regissera när man också ska spela huvudrollen själv.

– Vi bestämmer mycket under tiden vi skriver, av det som ska regisseras. Vi försöker göra de flesta av valen före inspelningen. Och när vi spelar in är han bakom och jag framför kameran. Och det funkar, vi har samma syn om det mesta när det gäller filmen åtminstone.



”Ballad of a white cow” är en av flera iranska filmer som har tagit upp det för den iranska regimen känsliga ämnet dödsstraff.

Jag kanske ska spara mig själv och inte prata om vad vi har fått för problem. Det är bäst så.

Förra året vann till exempel filmen ”There is no evil” en guldbjörn just på filmfestivalen i Berlin, och regissören Mohammad Rasoulof dömdes till fängelse kort därpå för att ha ”propagerat mot systemet” med sina filmer.

Maryam Moghaddam berättar att de fick tillstånd att filma i Iran, tack vare producenterna som lyckades vinna förtroende. Inspelningen var klar precis innan coronapandemin slog till.

Men att ha fått tillstånd från kulturministeriet i Iran innebär inte att allt har varit enkelt. Tvärtom, säger hon. Det är inte en mer tillåtande tid för den här typen av berättelser. Mer än så vill Maryam Moghaddam inte säga.

– Jag kanske ska spara mig själv och inte prata om vad vi har fått för problem. Det är bäst så. Men jag ska säga att det aldrig är lätt. Och det fortsätter fortfarande, alltså svårigheterna. Men vill man säga något som påverkar ett samhälle måste man vara beredd på att... inte betala, men lite beredd på allt.

Idén till filmen fick paret redan för åtta år sedan. Inspirationen kommer från personer i deras närhet, men också berättelser från andra länder med dödsstraff, fortsätter Maryam Moghaddam.

– Själva karaktärerna är riktiga, inspirerade av människor vi känner omkring oss. Hon som jag spelar är väldigt inspirerad av min mamma. Så det är berättelser både från Iran och andra länder där det finns dödsstraff.

Maryam Moghaddam har tidigare råkat ut för den iranska regimens försök att tysta kritiska röster.

2013 spelade blev hon fråntagen sitt pass. Hon var där för att besöka sin mamma och ge regissören Jafar Panahi den silverbjörn han vann för filmen "Closed curtain" i Berlin. Först 2015 kunde hon åka tillbaka till Sverige.

Synd att vi inte får åka dit, eller det kanske både är synd och tur.

I år blir det inga filmregissörer eller skådespelare på filmfestivalen Berlin, på grund av pandemin. Det innebär också att filmerna bara visas digitalt för utvald press och filmbransch.

Men ser du då fram emot filmfestivalen i Berlin?

– Ja! Vi är väldigt hedrade och glada att vi är med i huvudtävlan. Synd att vi inte får åka dit, eller det kanske både är synd och tur.