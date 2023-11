Svenska actionfilmen Fungi når inte ända fram

Titel: Fungi

Regi: Sofia Brattwall, Björn Engström, Lottie Johansson & Ove Valeskog

Genre: Scifi/Action/Drama

Betyg: 2 av 5

Inom varje respektabel recensent finns det två hundar: en vit och en svart.

Den vita vill se till budgeten, möjligheterna och den konstnärliga ambitionen. Den svarta vill slita allt medelmåttigt i stycken.

När det kommer till filmer som Fungi är jag böjd att mata den vita hunden.

Fungi försöker.

Vill utmana oss med idéer om vad som kan vänta oss vid civilisationens ände och den backar inte från fullskalig action med drönare och automatvapen.

Visst, den känns ibland mer som ett lajv i typ skårgårdsmiljö, än en faktisk film med stort F. Men den vill så mycket mer än svensk film brukar vilja.

Svensk filmindustri håller krampaktigt tag i sin diskbänksrealism, sitt breda publikfrieri och sina barnfilmer.

Jag kan absolut älska en diskbänk mellan varven, men den här situationen är en sorg för alla oss fans av tänkvärd genrefilm.

Fungi sprudlar av engagemang och drömmar och går bara upp på en handfull biografer.

För den som annars vill se svensk scifi eller action ekar bioprogrammet tomt.

The Last of Us har i år visat oss hur bra storskalig svampinfektion-slår-ut-mänskligheten-drama kan bli med en ansenlig budget.

Vem vet vad det här hade blivit med andra förutsättningar?