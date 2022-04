Svenskar lurade på 20 miljoner – polisen handfallna

– Vi som jobbar med bedrägerier, vi är oerhört belastade av ärendemängden. Och då är det lätt att ta till ett sådant sätt att skriva av ett ärende på en gång utan att kontrollera vad vi har för möjligheter. Få snabbare snurr på ärendena, säger Björn Sidenhjärta.

Tyska myndigheter kommer erbjuda hjälp

Under de senaste fyra åren har polisen runt om i Sverige tagit emot åtminstone 42 anmälningar gällande Qteck – en av de falska handelsplattformar som ingår i en bedrägerihärva som just nu utreds av tysk polis och som totalt ska ha lurat till sig motsvarande runt fem miljarder kronor från personer runt om i världen. Qtecks hemsida ligger nu nere, och vi har försökt nå personer bakom namnet Qteck via telefon och mail utan resultat.

Enligt den tyske åklagaren Manuel Recha är Sverige ett av de länder som har flest brottsoffer, och kommer därför att erbjudas att bli en del av utredningen. De menar sig redan ha säkrat bevis för att de påstådda företagen och deras handelsplattformar har sysslat med rena bedrägerier.

– Thats not only what I think, that’s already sure as far as our investigations have come yet.

"Hopplös situation"

Kalibers granskning visar att svenskar ska ha blivit lurade på åtminstone runt 20 miljoner kronor. Men de flesta fall har utredningen lagts ned - eller avskrivits redan från början. För polisen i Västerås tog jakten på bedragarna bakom Qteck slut när de upptäckte att pengarna förts utomlands. Han menar att de olika anmälningarna som kommit in från alla hörn av Sverige borde ha slagits ihop till ett stort ärende, så att det går att få loss resurser och begära internationell rättshjälp. Att det inte blivit så menar bedrägeriutredaren Björn Sidenhjärta har en enkel förklaring.

– Alltså vi i Västerås, utredare, vi är ungefär 15 stycken. Vi skulle lätt kunna vara 60 stycken och vi skulle fortfarande vara underdimensionerade. Det är en hopplös situation som både jag och mina kollegor befinner oss i.

Nationellt bedrägericenter vill inte svara på frågor

Kaliber vill ställa frågor till polisens nationella bedrägericenter om det här. Hur jobbar polisen nationellt för att samordna den här typen av bedrägeriärenden? Vad finns det för system i dag för att upptäcka samband mellan anmälningar, som till exempel gäller samma företagsnamn? Finns det något som skulle kunna göras bättre?

Men från pressavdelningen på polisens Nationella operativa avdelning får vi ett bestämt "nej". De vill inte svara på frågor i nuläget.