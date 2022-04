Sverige skramlade 75,8 miljoner kronor till förmån för Ukraina

Under lördagens insamlingsgala ”Hela Sverige skramlar” på Avicii arena i Stockholm samlades 75,8 miljoner kronor in till förmån för Ukraina.

Biljettintäkterna går oavkortat till Röda Korset, Proliska, UN Women Sweden, Fight for Right, Civil Rights Defenders och The Media Initiative for Human Rights. Tv-tittarna kunde under galan också skänka pengar till Radiohjälpen.