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en man på curlingplan.
Niklas Edin. Foto: John Locher/AP/TT.
CURLING VM

Sverige till final i curling-VM

0:22 min

  • Sverige är vidare till final i curling-VM i amerikanska Las Vegas.

  • Lag Niklas Edin besegrade Italiens lag Joel Retornaz med 8–4 i semifinalen.

  • I finalen möter Sverige antingen Kanada eller USA.

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