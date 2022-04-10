Sverige till final i curling-VM
Sverige är vidare till final i curling-VM i Las Vegas.
Lag Niklas Edin med bland annat Svegsbördige Christoffer Sundgren besegrade Italien med 8 - 4 i semifinalen.
I finalen möter Sverige antingen Kanada eller USA.
Sverige är vidare till final i curling-VM i Las Vegas.
Lag Niklas Edin med bland annat Svegsbördige Christoffer Sundgren besegrade Italien med 8 - 4 i semifinalen.
I finalen möter Sverige antingen Kanada eller USA.
Kontakta gärna Sveriges Radios forum för teknisk support där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.