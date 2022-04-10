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Närbild på curlingspelaren Niklas Edin som har blåa kläden och glider fram med en curlingsten i ena handen.
Sveriges lag Niklas Edin har tagit sig till final i curling-VM. Foto: STEVE SEIXEIRO

Sverige till final i curling-VM

0:20 min

  • Sverige är vidare till final i curling-VM i Las Vegas.

  • Lag Niklas Edin med bland annat Svegsbördige Christoffer Sundgren besegrade Italien med 8 - 4 i semifinalen.

  • I finalen möter Sverige antingen Kanada eller USA.

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