SVT avslöjar: De är med i Melodifestivalen 2022

1 Bigger Than The Universe – Anders Bagge

Låtskrivare: Anders Bagge, Jimmy Jansson, Peter Boström, Thomas G:son

2 Bluffin – LIAMOO

Låtskrivare: Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Sami Rekik, Dino Medanhodzic, Ali Jammali

3 Freedom – Faith Kakembo

Låtskrivare: Laurell Barker, Anderz Wrethov, Palle Hammarlund, Faith Kakembo

4 Fyrfaldigt hurra! – Linda Bengtzing

Låtskrivare: Thomas G.son, Linda Bengtzing, Myra Granberg, Daniel Jelldéus

5 Hallabaloo – Danne Stråhed

Låtskrivare: Danne Stråhed, Fredrik Andersson, Erik Stenhammar

6 Hold Me Closer – Cornelia Jakobs

Låtskrivare: Isa Molin, David Zandén, Cornelia Jakobsdotter

7 I can´t get enough – Cazzi Opeia

Låtskrivare: Bishat Araya, Jakob Redtzer, Cazzi Opeia, Paul Rey

8 I Want to be loved – Samira Manners

Låtskrivare: Samira Manners, Fredrik Andersson

9 Moving like that – Omar Rudberg

Låtskrivare: Omar Rudberg, Gustav Blomberg, Amanda Kongshaug, Kristin Marie

10 Run to the Hills – Klara Hammarström

Låtskrivare: Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Julie Aagaard, Anderz Wrethov, Klara Hammarström

11 Shut me Up – Tribe Friday

Låtskrivare: Isak Gunnarsson, Robin Hanberger Pérez, Noah Deutschmann

12 Som du vill – THEOZ

Låtskrivare: Tobias Lundgren, Axel Schylström, Tim Larsson, Elize Ryd, Jimmy "Joker" Thörnfeldt

13 Tror du att jag bryr mig – Niello & Lisa Ajax

Låtskrivare: Yvonne Dahlbom, Niklas ”Niello” Grahn Linroth, Jesper Welander

14 Änglavakt – John Lundvik

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Elin Wrethov, Benjamin Rosenbohm, Fredrik Sonefors, John Lundvik

Deltävlingarna i Melodifestivalen 2022:

5/2 Malmö

12/2 Göteborg

19/2 Linköping

26/2 Lidköping

5/3 Örnsköldsvik

12/3 Stockholm