IT-systemen börjar komma igång efter problem att komma åt journaler

De IT-problem som under torsdagsmorgonen drabbat Region Västerbotten ser nu ut att vara på gång att lösas.

Gabriella Bandling, pressansvarig, säger till P4 Västerbotten att det nu går att logga in i några av de system som legat nere.

Under morgonen har det varit problem med både IT och telefoni och detta har drabbat hela regionen, det vill säga all tre sjukhus och alla hälsocentraler. Bland annat har det varit problem med att komma åt journaler. Regionen vet inte vad som har orsakat problemen.