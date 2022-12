Tåget nästan alltid billigare än flyget

Respriser - så har vi räknat

Vi har samlat in över 22 000 biljettpriser, för samtliga tågavgångar som listas på SJ:s hemsida och samtliga direktflyg under en åttaveckorsperiod, mellan 5 december och 31 januari. Insamlingen gjordes under en och samma 24-timmarsperiod i början av december.

Vi har kollat på resor till och från Stockholm från Göteborg, Malmö, Luleå, Umeå, Sundsvall, Östersund, Kalmar, Ronneby och Ängelholm. Destinationerna valdes med hjälp av Swedavias statistik över de vanligaste flygresorna. Motsvarande statistik finns dock inte för tågresor.

För att samla in priserna har vi byggt verktyg som automatiskt hämtade alla avgångar för en given rutt och avresedatum från Google Flights och SJ:s sajt. För varje enskild avgång hämtades den billigaste tillgängliga biljettypen, vilket i nästan alla fall innebär en ej ombokningsbar tågbiljett i andraklass, och en flygbiljett i ekonomiklass, där ombokning inte ingår i priset. Om inget annat anges är priset för flygbiljetten inklusive en kabinväska.

Sedan har vi slagit ihop alla priser för en given rutt, och räknat ut genomsnittliga priset för en tågbiljett och en flygbiljett för varje dag, och sedan räknat ut totala antalet gånger som snittpriset på tåget var billigare.

Vi räknar bara med priset för biljetten - kostnaden för att ta sig till och från flygplatsen eller tågstationen ingår inte.

Research: Clara Guibourg

