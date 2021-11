Tågproblemen fortsätter – inställda tåg även nästa vecka

SJ har fortsatta problem med inställda tåg även nästa vecka, det rapporterar TT. Det handlar om ett 20-tal avgångar per dygn som kommer att ställas in i redan hårt drabbade Mälardalen och Bergslagen.

SJ har satt in bemanning dygnet runt som jobbar med att försöka minska problemen, ersättningsbussar har satts in på vissa sträckor och resenärer bokas om. I fredags ställes ett hundratal avgångar in.