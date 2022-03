Takläggning på Visma gick fel – började brinna

I samband med att det lades takpapp på företaget Visma på Sambandsvägen i Växjö började det brinna. Det skedde efter klockan 14:00 under onsdagen.

Under tiden som insatsen pågår är vägen in till handelsområdet blockerad av räddningstjänstens fordon och de uppmanar bilister att inte försöka ta sig förbi där, utan välja en annan väg in.