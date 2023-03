Talibanerna drar in stora skatteintäkter – oklart vart pengarna går

Det är bland annat här, vid gränsen till Pakistan som stora delar av Afghanistans skatter samlas in. Långtradarna köar ibland i flera dygn innan de får köra över gränsen lastade med frukt, grönsaker och vete in i landet medan kol och kromit exporteras från Afghanistan.

Tullen står för 60 procent av landets skatteintäkter, men även handlare verksamma i landets städer får betala skatt till den nya regimen efter besök av kontrollanter.

Talibanerna har en lång tradition av att samla in skatter. Det var delvis så rörelsen finansierade sitt krig mot den förra regeringen, särskilt droghandeln har genom åren varit en lukrativ inkomstkälla. Nu har talibanerna förbjudit bönder att odla opium och framställa narkotika.

Internationella aktörer har förvånats över talibanernas beskattningsförmåga efter maktövertagandet och som det verkar – avsaknaden av korruption. Landet klättrade upp 24 placeringar på Transparency Internationals korruptionslista förra året.

Enligt Världsbanken var skatteinsamlandet starkt under de första nio månaderna förra året; motsvarande 1,5 miljarder dollar samlades in och det var lika mycket som den förra regeringen fick in mot slutet av sin tid vid makten. Detta trots att de frysta utvecklingsbistånden inneburit att mycket ekonomisk verksamhet i landet upphört och många afghaner förlorat jobbet.

– Vi har fått stopp på korruptionen och tillsatt specialister. Skatteverksamheten har centraliserats och digitaliserats, säger Ahmad Wali Haqmal, finansministeriets talesperson till nyhetsbyrån AFP.

En relevant fråga är vad pengarna används till. Förra årets budget låg på 231 miljarder afghani men de olika utgiftsposterna är inte kända.